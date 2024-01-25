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Иркутянин из-за ревности изрезал до смерти приятеля

Иркутянин из-за ревности изрезал до смерти приятеля
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчина скончался на месте происшествия

38-летнему иркутянину предъявлено обвинение в убийстве.

По данным следствия, 20 января мужчина гостил у своего друга и распивал с ним спиртное. Когда же засобирался домой, хозяин решил его проводить.

Уже на улице мужчины поссорились. Поводом стало то, что гость внезапно приревновал свою супругу к приятелю. Вооружившись ножом, мужчина нанёс жертве более 20 ножевых ранений.

В результате полученных травм потерпевший скончался на месте.

- В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Следователи СК проводят необходимые следственные действия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Расследование уголовного дела продолжается.
убийство

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