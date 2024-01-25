Иркутянин из-за ревности изрезал до смерти приятеля

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина скончался на месте происшествия



38-летнему иркутянину предъявлено обвинение в убийстве.



По данным следствия, 20 января мужчина гостил у своего друга и распивал с ним спиртное. Когда же засобирался домой, хозяин решил его проводить.



Уже на улице мужчины поссорились. Поводом стало то, что гость внезапно приревновал свою супругу к приятелю. Вооружившись ножом, мужчина нанёс жертве более 20 ножевых ранений.



В результате полученных травм потерпевший скончался на месте.



- В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Следователи СК проводят необходимые следственные действия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Расследование уголовного дела продолжается.

