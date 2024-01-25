Иркутянин из-за ревности изрезал до смерти приятеля

Мужчина скончался на месте происшествия
38-летнему иркутянину предъявлено обвинение в убийстве.
По данным следствия, 20 января мужчина гостил у своего друга и распивал с ним спиртное. Когда же засобирался домой, хозяин решил его проводить.
Уже на улице мужчины поссорились. Поводом стало то, что гость внезапно приревновал свою супругу к приятелю. Вооружившись ножом, мужчина нанёс жертве более 20 ножевых ранений.
В результате полученных травм потерпевший скончался на месте.
- В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Следователи СК проводят необходимые следственные действия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
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Происшествия, Фото:
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