Маршрутный автобус проехался по её ногам
Днём 23 января в посёлке Култук Слюдянского района Иркутской области 13-летняя девочка пострадала по вине водителя маршрутки. Инцидент произошёл на остановке «Роща».
- По предварительной информации, 58-летний водитель микроавтобуса Iveco Daily, двигаясь по маршруту Слюдянка – Култук, при высадке пассажиров на остановке не убедился в безопасности своего манёвра и начал движение. Вследствие этого совершил наезд на ноги 13-летней девочки, которая стояла на проезжей части, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В результате ДТП девочка была отправлена в больницу.
Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства произошедшего. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения и профилактики травматизма на дорогах», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В Иркутской области маршрутка на остановке наехала на девочку
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