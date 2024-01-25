В сотых кварталах Улан-Удэ парализовало движение из-за ДТП

Происшествия, Фото: комитет по транспорту

Там столкнулись три автомобиля



Авария произошла в столице Бурятии в четверг, 25 января. На пересечении улиц Бабушкина и Ринчино по направлению в сотые кварталы столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в комитете по транспорту городской администрации.



Из-за ДТП на этом участке образовалась огромная пробка, а движение было серьёзно затруднено. Примерно через 20 минут стало известно, что пробка рассосалась.

