25 января

24 января

Популярное

В Бурятии виновника смертельного ДТП отправили за решётку

В Бурятии виновника смертельного ДТП отправили за решётку
Происшествия,  Фото:УГИБДД по РБ, ГУ МЧС
Машины столкнулись лоб в лоб из-за неудачного обгона

Суд назначил реальный срок жителю Иволгинского района Бурятии – виновнику ДТП, в котором погибла женщина, а ещё три человека получили травмы.

Как сообщал «Байкал-Daily», автоавария произошла в сентябре 2021 года в Заиграевском районе, вблизи села Илька. Водитель «Тойоты Камри», обгоняя ехавшую впереди машину, выехал на встречную полосу движения и врезался в «Хонду Стрим».

В результате страшного столкновения погибла 56-летняя женщина-водитель «Хонды». Три пассажира из обеих автомашин получили тяжёлые травмы.


- Заиграевский районный суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор не вступил в законную силу.
ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии виновника смертельного ДТП отправили за решётку
В Бурятии виновника смертельного ДТП отправили за решётку
Происшествия, 25.01.2024
Машины столкнулись лоб в лоб из-за неудачного обгона
Бурятию вновь тряхнуло на ночь глядя
Бурятию вновь тряхнуло на ночь глядя
Происшествия, 25.01.2024
На этот раз землетрясение произошло в Бичурском районе
Пьяный улан-удэнец решил покататься и угнал машину
Пьяный улан-удэнец решил покататься и угнал машину
Происшествия, 24.01.2024
Автомобиль он угнал с парковки на улице Лебедева
В Улан-Удэ попал в ДТП грузовик «Водоканала»
В Улан-Удэ попал в ДТП грузовик «Водоканала»
Происшествия, 24.01.2024
Информация о том, что водитель был пьян, проверяется
Житель Бурятии вышел из колонии и жестоко убил женщину
Житель Бурятии вышел из колонии и жестоко убил женщину
Происшествия, 24.01.2024
Тело он сбросил в подполье и закидал досками
В Бурятии в сгоревшем доме нашли тело 19-летнего парня
В Бурятии в сгоревшем доме нашли тело 19-летнего парня
Происшествия, 24.01.2024
Его тело нашли во время разборки сгоревших конструкций

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^