Житель Бурятии тайно намыл золото на три миллиона

Уголовное дело передано в суд



Баунтовский районный суд рассмотрит дело нелегального вольного старателя.



Установлено, что летом 2023 года 52-летний местный житель ручным способом нелегально добыл шлиховое золото. Всего у него обнаружили 625 граммов золота; стоимость такой партии превышает три миллиона рублей.



Добытый золотой песок он привёз домой. В ходе обыска его изъяли сотрудники УФСБ России по Бурятии.



- По факту незаконного хранения и перевозки золота в крупном размере УФСБ возбуждено уголовное дело. В отношении В. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.



Назначено судебное заседание.



Санкция ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса РФ предусматривает следующие виды наказания: принудительные работы на срок до пяти лет; либо лишение свободы на тот же срок со штрафом в размере до 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трёх лет.

