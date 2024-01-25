25 января

24 января

Популярное

Житель Бурятии тайно намыл золото на три миллиона

Житель Бурятии тайно намыл золото на три миллиона
Происшествия,  Фото:пресс-служба суда
Уголовное дело передано в суд

Баунтовский районный суд рассмотрит дело нелегального вольного старателя.

Установлено, что летом 2023 года 52-летний местный житель ручным способом нелегально добыл шлиховое золото. Всего у него обнаружили 625 граммов золота; стоимость такой партии превышает три миллиона рублей.

Добытый золотой песок он привёз домой. В ходе обыска его изъяли сотрудники УФСБ России по Бурятии.

- По факту незаконного хранения и перевозки золота в крупном размере УФСБ возбуждено уголовное дело. В отношении В. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.

Назначено судебное заседание.

Санкция ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса РФ предусматривает следующие виды наказания: принудительные работы на срок до пяти лет; либо лишение свободы на тот же срок со штрафом в размере до 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трёх лет. 
незаконный оборот драгоценных металлов золото

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии виновника смертельного ДТП отправили за решётку
В Бурятии виновника смертельного ДТП отправили за решётку
Происшествия, 25.01.2024
Машины столкнулись лоб в лоб из-за неудачного обгона
Бурятию вновь тряхнуло на ночь глядя
Бурятию вновь тряхнуло на ночь глядя
Происшествия, 25.01.2024
На этот раз землетрясение произошло в Бичурском районе
Пьяный улан-удэнец решил покататься и угнал машину
Пьяный улан-удэнец решил покататься и угнал машину
Происшествия, 24.01.2024
Автомобиль он угнал с парковки на улице Лебедева
В Улан-Удэ попал в ДТП грузовик «Водоканала»
В Улан-Удэ попал в ДТП грузовик «Водоканала»
Происшествия, 24.01.2024
Информация о том, что водитель был пьян, проверяется
Житель Бурятии вышел из колонии и жестоко убил женщину
Житель Бурятии вышел из колонии и жестоко убил женщину
Происшествия, 24.01.2024
Тело он сбросил в подполье и закидал досками
В Бурятии в сгоревшем доме нашли тело 19-летнего парня
В Бурятии в сгоревшем доме нашли тело 19-летнего парня
Происшествия, 24.01.2024
Его тело нашли во время разборки сгоревших конструкций

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^