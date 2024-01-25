Уголовное дело передано в суд
Баунтовский районный суд рассмотрит дело нелегального вольного старателя.
Установлено, что летом 2023 года 52-летний местный житель ручным способом нелегально добыл шлиховое золото. Всего у него обнаружили 625 граммов золота; стоимость такой партии превышает три миллиона рублей.
Добытый золотой песок он привёз домой. В ходе обыска его изъяли сотрудники УФСБ России по Бурятии.
- По факту незаконного хранения и перевозки золота в крупном размере УФСБ возбуждено уголовное дело. В отношении В. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.
Назначено судебное заседание.
Санкция ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса РФ предусматривает следующие виды наказания: принудительные работы на срок до пяти лет; либо лишение свободы на тот же срок со штрафом в размере до 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трёх лет.
Житель Бурятии тайно намыл золото на три миллиона
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Машины столкнулись лоб в лоб из-за неудачного обгона
Уголовное дело передано в суд
Огонь повредил автомобиль
На этот раз землетрясение произошло в Бичурском районе
Женщина с ребёнком успели убежать
Теперь ему придётся раскошелиться на 35 тысяч рублей
Мужчина сядет в колонию особого режима
Автомобиль он угнал с парковки на улице Лебедева
Информация о том, что водитель был пьян, проверяется
Ему дали реальный срок
Все находившиеся на борту погибли
Тело он сбросил в подполье и закидал досками
Во время пожара он был один дома
В пожаре погибли три человека
Его тело нашли во время разборки сгоревших конструкций