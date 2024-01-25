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На севере Бурятии вспыхнул гараж с «Ниссаном»

На севере Бурятии вспыхнул гараж с «Ниссаном»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Огонь повредил автомобиль

Возгорание произошло в северобайкальском посёлке Нижнеангарск вечером 23 января. В 21:21 поступило сообщение, что на улице Охотника подыхает гараж.

Туда отправились сотрудники пожарной части № 50. Когда они прибыли на место, пламя уже охватило постройку с автомобилем Nissan Sunny внутри.

В 21:40 пожар на площади в 30 квадратных метров ликвидировали. Огонь повредил машину. Предварительная причина уже известна – перекал печи, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7».
пожар автомобили

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