Информация о том, что водитель был пьян, проверяется
Сегодня, 24 января, на улице Трубачеева в столице Бурятии произошло ДТП с участием грузовика аварийной службы «Водоканала». Видео появилось в Telegram-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон», там же утверждается, что водитель грузовика был пьян в момент аварии.
«Пьяный водитель «Водоканала» на служебном ГАЗ-53 въехал в «Хонду Везель». Крышка багажника на «Хонде» стоит 170 тысяч. Случай страховой, однако на водителя «Водоканала» придёт регрессный иск в сумму ремонта «Хонды», - говорится в сообщении.
В свою очередь, в МУП «Водоканал» прокомментировали, что обстоятельства ДТП с участием спецтехники предприятия выясняются. Информация об его опьянения проверяется и пока точно не подтверждена.
- Водитель двигался с производственного объекта в гараж. На момент осмотра, перед отъездом на производственную базу, водитель был трезв, - уточнили в пресс-службе предприятия.
Отмечается, что если подтвердится факт опьянения, то к водителю будут применены меры дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения.
В Улан-Удэ попал в ДТП грузовик «Водоканала»
Происшествия, Фото:
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