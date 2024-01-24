В Белгородской области разбился военно-транспортный Ил-76

Все находившиеся на борту погибли

Минобороны России: «Ил-76 потерпел крушение около 11:00 мск в Белгородской области. На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих».

О крушении самолёта Ил-76 сообщают разные телеграм-каналы. Первоначально видео опубликовали местные паблики.

Предварительно, инцидент произошёл в Корочанском районе. Ранее губернатор Белгородской области Гладков сообщал о «неком инциденте» в этом же районе.

Губернатор Вячеслав Гладков: «Происшествие в Корочанском районе. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже».

Сообщают, что на борту разбившегося ИЛа были пленные военнослужащие ВСУ, которых везли на обмен, уточняет канал «Голос Мордора».

Shot пишет, что пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново. Борт упал в поле.

Все находившиеся на борту разбившегося Ил-76 под Белгородом, погибли, сообщил источник 112.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не стал пока комментировать информацию о крушении ИЛ-76 в Белгородской области: