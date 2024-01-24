В пожаре погибли шесть человек
В Монголии специальная государственная комиссия провела срочное заседание по поводу взрыва грузовика, перевозившего сжиженный газ. По словам вице-премьера страны С. Амарсайхана, создана рабочая группа по оказанию помощи семьям погибших в результате аварии.
По последним данным, в результате последующего пожара погибли три сотрудника монгольского МЧС и три местных жителя. 10 человек доставлены в ожоговый центр, пять человек находятся в реанимации, и пять человек проходят лечение в общей палате – у них состояние средней степени тяжести с ожогами 2-3 степени. Медики сообщили, что состояние троих граждан, поступивших в больницу, очень тяжёлое. Также один ребёнок доставлен в токсикологический центр центрального военного госпиталя, трое детей доставлены в дом матери и ребёнка.
Кроме этого, в результате пожара были повреждены 29 автомобилей и 60 квартир. Администрации Улан-Батора было приказано оплатить временное жильё пострадавшим семьям.
Более 10 единиц техники работали для ликвидации пожара более трёх часов. Горевшее здание осмотрят специалисты для принятия решения о дальнейшей его эксплуатации и рисках обрушения.
Стоит отметить, что по словам правоохранительных органов, при проверке инцидента выяснилось отсутствие лицензии у автомобиля, перевозившего сжиженный газ. В момент происшествия на дороге не было полиции, движение регулировали светофоры.
Соболезнования жителям Монголии в с трагедией выразил глава Бурятии Алексей Цыденов.
В столице Монголии ликвидируют последствия ночного взрыва
Происшествия, Фото:
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