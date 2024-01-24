Житель Бурятии закопал украденные деньги

Мужчина не смог обжаловать приговор



Житель Прибайкальского района Бурятии не согласился с приговором районного суда, который признал его виновным в краже денег и назначил реальный срок. Мужчина подал апелляционную жалобу в Верховный суд республики.



Тогда, как в суде и на предварительном следствии, он дал признательные показания о том, что летом украл из стоявшего на обочине автобуса 25 тысяч рублей. Часть денег закопал в ограде дома. С остальными отправился в магазин, где его и задержали полицейские.



На суде свидетель подтвердила, что тот вечер видела молодого человека около автобуса и его же опознала по фото. Продавцы также подтвердили, что мужчина в тот вечер совершал покупки в магазине, где они работают – приобрёл продукты и сигареты за наличный расчёт.



Вина также подтверждается и другими доказательствами по делу, в том числе записями с камер наружного наблюдения.



- Назначенное судом первой инстанции осуждённому наказание в виде реального лишения свободы на определённый срок отвечает целям восстановления социальной справедливости, исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений. Оснований для его смягчения суд апелляционной инстанции не усмотрел, приговор оставлен без изменения, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

