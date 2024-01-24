В Забайкалье экс-таможенника отправили за решётку

Он признан виновным в превышении должностных полномочий
Бывший сотрудник таможенного поста МАПП «Забайкальский» Читинской таможни признан виновным в превышении должностных полномочий. Он незаконно перемещал товары народного потребления, в том чёрную икру.
- В сентябре 2019 года сотрудник таможенного органа незаконно переместил через границу предназначенные для коммерческой деятельности товары народного потребления, в том числе чёрную икру, без надлежащего таможенного осмотра и оформления, - сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Преступную деятельность таможенника пресекли сотрудники УФСБ.
Суд назначил мужчине два года лишения свободы в колонии-поселении. Также он два года не сможет занимать определённые должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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Происшествия, Фото:
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