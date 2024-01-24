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В Иркутске разыскивают серийного автоугонщика

В Иркутске разыскивают серийного автоугонщика
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Всего мужчина угнал три автомобиля

В полицию Иркутска обратились несколько местных жительниц с заявлениями об угоне автомобилей.

Как установили полицейские, все преступления имели схожий характер. Неизвестный угонял машины, оставленные на парковках рядом с детскими садами, пока женщины-водители заводили детей. Орудовал угонщик на территории Ленинского округа областного центра

- Изучив записи видеонаблюдения, установленные в районе событий, оперативникам удалось определить приметы подозреваемого. На вид ему 35-40 лет, европейский тип лица, крепкого телосложения, рост примерно 175-180 см. Полицейские не исключают версию того, что фигурантов могло быть несколько, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Две иномарки, оборудованные противоугонными системами отслеживания и блокировки, уже разысканы. Третий автомобиль пока найти не удалось.

Возбуждены уголовные дела. Сыщики проводят комплекс мероприятий, направленных на розыск преступников.

Полиция просит граждан, узнавших мужчину, изображённого на фото, сообщить по телефонам: 8(3952) 32-00-02, 21-68-05, 8-902-769-6611 или 02.


угон

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