У виновника не было страховки
Железнодорожный районный суд в Улан-Удэ взыскал с Российского союза автостраховщиков компенсацию детям, мать которых погибла в ДТП.
Женщина скончалась в феврале 2023 года. Её насмерть сбил водитель автомобиль «Ниссан Марч». Без матери остались двое детей.
Выяснилось, что гражданская ответственность владельца автомобиля не была застрахована. С просьбой о помощи в прокуратуру обратилась опекун детей.
- В интересах детей погибшей прокурор района в суд направил исковое заявление о взыскании с Российского союза автостраховщиков компенсационной выплаты, предусмотренной федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Суд иск прокурора удовлетворил, взыскав в пользу каждого несовершеннолетнего по 158 тысяч рублей.
Решение суда вступило в законную силу.
В Бурятии прокуратура добилась компенсации детям, чья мать погибла в ДТП
Происшествия, Фото:
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