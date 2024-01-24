В Бурятии прокуратура добилась компенсации детям, чья мать погибла в ДТП

У виновника не было страховки



Железнодорожный районный суд в Улан-Удэ взыскал с Российского союза автостраховщиков компенсацию детям, мать которых погибла в ДТП.



Женщина скончалась в феврале 2023 года. Её насмерть сбил водитель автомобиль «Ниссан Марч». Без матери остались двое детей.



Выяснилось, что гражданская ответственность владельца автомобиля не была застрахована. С просьбой о помощи в прокуратуру обратилась опекун детей.



- В интересах детей погибшей прокурор района в суд направил исковое заявление о взыскании с Российского союза автостраховщиков компенсационной выплаты, предусмотренной федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Суд иск прокурора удовлетворил, взыскав в пользу каждого несовершеннолетнего по 158 тысяч рублей.



Решение суда вступило в законную силу.



