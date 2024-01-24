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В Бурятии прокуратура добилась компенсации детям, чья мать погибла в ДТП

В Бурятии прокуратура добилась компенсации детям, чья мать погибла в ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
У виновника не было страховки

Железнодорожный районный суд в Улан-Удэ взыскал с Российского союза автостраховщиков компенсацию детям, мать которых погибла в ДТП.

Женщина скончалась в феврале 2023 года. Её насмерть сбил водитель автомобиль «Ниссан Марч». Без матери остались двое детей.

Выяснилось, что гражданская ответственность владельца автомобиля не была застрахована. С просьбой о помощи в прокуратуру обратилась опекун детей.

- В интересах детей погибшей прокурор района в суд направил исковое заявление о взыскании с Российского союза автостраховщиков компенсационной выплаты, предусмотренной федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Суд иск прокурора удовлетворил, взыскав в пользу каждого несовершеннолетнего по 158 тысяч рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

ДТП прокуратура

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