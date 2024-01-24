В Улан-Удэ директора стройфирмы посадили за хищение бюджетных средств

Он обязан возместить причинённый государству ущерб



Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил руководителя строительной организации к 3,5 годам лишения свободы за присвоение бюджетных средств. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



- Установлено, что директор обособленного подразделения строительной организации в Улан-Удэ перечислил поступившие в рамках исполнения государственного контракта 3,7 млн рублей со счёта возглавляемой им организации на счета аффилированного с ним юридического лица в качестве оплаты за специальную технику и строительные материалы, которые фактически на объекте для выполнения работ не использовались. В дальнейшем денежные средства обвиняемым расходованы на цели, не связанные с исполнением контрактных обязательств, - говорится в сообщении.



Директор стройфирмы признан виновным по двум фактам преступлений по статье «Присвоение чужого имущества в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам в исправительной колонии общего режима.



Также суд удовлетворил иск прокурора Бурятии о взыскании материального ущерба, причинённого государству, в размере 3,7 млн. рублей. Имущество осуждённого арестовано.



