В Улан-Удэ выявили ангарчанина, находившегося в федеральном розыске

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Мужчину задержали на вокзале



В Улан-Удэ транспортные полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске за грабёж. 33-летнего ангарчанина выявили при помощи систем мониторинга на железнодорожном вокзале.



- Злоумышленник передан в орган, объявивший его в розыск, для исполнения наказания, - сообщили в пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Мужчина будет отбывать срок по приговору суда в колонии-поселении.





