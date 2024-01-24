Мужчину задержали на вокзале
В Улан-Удэ транспортные полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске за грабёж. 33-летнего ангарчанина выявили при помощи систем мониторинга на железнодорожном вокзале.
- Злоумышленник передан в орган, объявивший его в розыск, для исполнения наказания, - сообщили в пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Мужчина будет отбывать срок по приговору суда в колонии-поселении.
В Улан-Удэ выявили ангарчанина, находившегося в федеральном розыске
Происшествия, Фото:
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