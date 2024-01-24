Улицы города охватил огонь, сгорело более 20 машин
24 января в 1:05 ночи в 26 микрорайоне Баянзурхского района Улан-Батора, к югу от торгового центра «Дунжингарав» произошёл сильный взрыв из-за ДТП с 60-тонным грузовиком, перевозившем топливо. Так, из-за мощного взрыва цистерну грузовика отбросило на 30-40 метров.
По предварительным данным, в результате начавшегося пожара погибли трое сотрудников службы экстренной помощи и двое мирных жителей, сгорело более 20 автомобилей, загорелись близлежащие здания.
По состоянию на 6:30 утра распространение огня остановлено. Пожарные завершают тушение пожара в жилом секторе. Медики, МЧС и полиция оказывают помощь пострадавшим жителям. Более 10 жителей были доставлены в больницу с ожогами.
В настоящее время ведётся работа по расследованию инцидента. По словам выжившего водителя грузовика, он собирался перевезти топливо в населённый пункт Замын-Ууд, но на перекрёстке у рынка «Дунжингарав» попал в аварию, и его машина взорвалась.
В Улан-Баторе из-за ночного взрыва погибли люди
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