В Улан-Баторе из-за ночного взрыва погибли люди

Улицы города охватил огонь, сгорело более 20 машин



24 января в 1:05 ночи в 26 микрорайоне Баянзурхского района Улан-Батора, к югу от торгового центра «Дунжингарав» произошёл сильный взрыв из-за ДТП с 60-тонным грузовиком, перевозившем топливо. Так, из-за мощного взрыва цистерну грузовика отбросило на 30-40 метров.



По предварительным данным, в результате начавшегося пожара погибли трое сотрудников службы экстренной помощи и двое мирных жителей, сгорело более 20 автомобилей, загорелись близлежащие здания.



По состоянию на 6:30 утра распространение огня остановлено. Пожарные завершают тушение пожара в жилом секторе. Медики, МЧС и полиция оказывают помощь пострадавшим жителям. Более 10 жителей были доставлены в больницу с ожогами.



В настоящее время ведётся работа по расследованию инцидента. По словам выжившего водителя грузовика, он собирался перевезти топливо в населённый пункт Замын-Ууд, но на перекрёстке у рынка «Дунжингарав» попал в аварию, и его машина взорвалась.

