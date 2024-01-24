На пожаре в Улан-Удэ пострадал 76-летний мужчина

Пенсионера спас пожарный, отдыхавший у себя дома
23 января в квартире двухэтажного дома по улице Цивилева в Улан-Удэ произошёл пожар.
До прибытия пожарных подразделений сотрудник службы пожаротушения Главного управления МЧС России Антон Пойлов, находившийся дома в свободное от работы время, почувствовал запах дыма в соседней квартире. Вызвав пожарных, он направился на проверку соседней квартиры. Выйдя в подъезд, обнаружил, что из квартиры идёт сильный дым.
- При помощи шансового инструмента вскрыл входную дверь. Не задумываясь, забежал в задымленную квартиру, в коридоре которой обнаружил на полу пожилого мужчину и вынес его на свежий воздух. Пострадавшего 1947 года рождения с отравлением продуктами горения в лёгкой степени тяжести госпитализировали в БСМП, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
До прибытия пожарных шесть человек эвакуировались самостоятельно.
При помощи спасательных устройств по лестничному маршу звеном газодымозащитной службы с первого этажа были спасены ещё два человека.
На месте работает дознаватель, причина пожара устанавливается.
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Происшествия, Фото:
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