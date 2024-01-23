«Враг за всё поплатится»: В Бурятии отреагировали на удар ВСУ по Донецку



Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров. Под него попал рынок в микрорайоне «Текстильщик», когда там было наиболее многолюдно. Понедельник, 22 января, объявили днём траура.



На обстрел Донецка со стороны ВСУ отреагировали в Бурятии. По этому поводу высказался в соцсетях глава региона Алексей Цыденов.



- В Донецке совершён теракт – обстрел многолюдного места. В результате погибло по меньшей мере 28 человек, – написал руководитель республики на своей странице во «ВКонтакте». – Наши сердца наполнены скорбью в связи с убийством невинных. И этот день, и все другие преступления против мира и человечности никогда не будут забыты. Враг за всё поплатится. В эти часы поддержим друг друга и продолжим бороться за мир и справедливость.



Пост на эту тему опубликовал в Telegram и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



- Страшная трагедия потрясла Донецк и всю Россию... Враг действует подло, бесчеловечными методами. Нет ни морали, ни чести, ни совести. Мы скорбим вместе с Донецком и его жителями. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким пострадавших. Желаю скорейшего выздоровления раненым, – отметил он.



Утром 21 января вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Кировский район Донецка. По данным федеральных СМИ, 28 человек погибли, а ещё 30, включая двух подростков, пострадали.