23 января

22 января

Популярное

«Враг за всё поплатится»: В Бурятии отреагировали на удар ВСУ по Донецку

«Враг за всё поплатится»: В Бурятии отреагировали на удар ВСУ по Донецку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
При обстреле там погибли 28 мирных жителей

Утром 21 января вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Кировский район Донецка. По данным федеральных СМИ, 28 человек погибли, а ещё 30, включая двух подростков, пострадали.

Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров. Под него попал рынок в микрорайоне «Текстильщик», когда там было наиболее многолюдно. Понедельник, 22 января, объявили днём траура.

На обстрел Донецка со стороны ВСУ отреагировали в Бурятии. По этому поводу высказался в соцсетях глава региона Алексей Цыденов.

- В Донецке совершён теракт – обстрел многолюдного места. В результате погибло по меньшей мере 28 человек, – написал руководитель республики на своей странице во «ВКонтакте». – Наши сердца наполнены скорбью в связи с убийством невинных. И этот день, и все другие преступления против мира и человечности никогда не будут забыты. Враг за всё поплатится. В эти часы поддержим друг друга и продолжим бороться за мир и справедливость.

Пост на эту тему опубликовал в Telegram и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- Страшная трагедия потрясла Донецк и всю Россию... Враг действует подло, бесчеловечными методами. Нет ни морали, ни чести, ни совести. Мы скорбим вместе с Донецком и его жителями. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким пострадавших. Желаю скорейшего выздоровления раненым, – отметил он.
Донецк глава Бурятии мэр Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии семья осталась без дома после пожара
В Бурятии семья осталась без дома после пожара
Происшествия, 23.01.2024
Погорельцы потеряли дом и все личные вещи
В Бурятии на ночь глядя произошло землетрясение
В Бурятии на ночь глядя произошло землетрясение
Происшествия, 23.01.2024
На этот раз тряхнуло Курумканский район
Жителя Бурятии поймали с оружием в охотугодии
Жителя Бурятии поймали с оружием в охотугодии
Происшествия, 22.01.2024
У него изъяли два нарезных оружия  
Из Бурятии выпроваживают иностранца-нелегала
Из Бурятии выпроваживают иностранца-нелегала
Происшествия, 22.01.2024
Его заставили покинуть Россию через суд
В Бурятии машинист самосвала задавил проходчика
В Бурятии машинист самосвала задавил проходчика
Происшествия, 22.01.2024
Мужчину приговорили к лишению свободы
В селе Бурятии рысь подкрадывается к людям
В селе Бурятии рысь подкрадывается к людям
Происшествия, 22.01.2024
Она появлялась в Дырестуе уже дважды

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^