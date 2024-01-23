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В Улан-Удэ утром остановилось движение трамваев

В Улан-Удэ утром остановилось движение трамваев
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru

В 8:10 утра его восстановили

23 января в 5:46 было закрыто движение трамваев в Улан-Удэ от развязки в 20а квартале на Новый мост (маршрут №8) и из 40 квартала на Новый мост (маршрут №2). Об этом сообщил центральный диспетчер МУП «Управление трамвая».

Движение закрыли, так как на улице Ботанической у гаража МВД автомобиль сбил опору освещения.

«Опора наклонилась на контактную сеть», - сообщили «Байкал-Daily» в управлении.

В 8:10 работу двух маршрутов трамвая восстановили. 

трамваи ДТП авария МУП "Управление трамвая"

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