В Улан-Удэ утром остановилось движение трамваев

В 8:10 утра его восстановили

23 января в 5:46 было закрыто движение трамваев в Улан-Удэ от развязки в 20а квартале на Новый мост (маршрут №8) и из 40 квартала на Новый мост (маршрут №2). Об этом сообщил центральный диспетчер МУП «Управление трамвая».

Движение закрыли, так как на улице Ботанической у гаража МВД автомобиль сбил опору освещения.

«Опора наклонилась на контактную сеть», - сообщили «Байкал-Daily» в управлении.

В 8:10 работу двух маршрутов трамвая восстановили.