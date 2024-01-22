В Бурятии ищут мужчину, пропавшего по дороге с фермы

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

В поисках участвуют полиция, спасатели и добровольцы



В субботу, 20 января, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы приступили к поиску пропавшего мужчины в Кяхтинском районе. 48-летний мужчина потерялся, предположительно, в районе села Ивановка.



- По уточнённой информации, ночью 16 января пропавший мужчина ушёл с фермы, расположенной в 4 км от села Ивановка, и до настоящего времени не вернулся, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Спасателями, а также полицейские и добровольцы из числа местных жителей обследовали территорию вокруг фермы и акваторию реки Тамир. Пока мужчина не найден.



Поисковые работы продолжаются.



В случае наличия какой-либо информации очевидцев просят на номер единой службы спасения 112.





