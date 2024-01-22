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В Бурятии ищут мужчину, пропавшего по дороге с фермы

В Бурятии ищут мужчину, пропавшего по дороге с фермы
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
В поисках участвуют полиция, спасатели и добровольцы

В субботу, 20 января, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы приступили к поиску пропавшего мужчины в Кяхтинском районе. 48-летний мужчина потерялся, предположительно, в районе села Ивановка.

- По уточнённой информации, ночью 16 января пропавший мужчина ушёл с фермы, расположенной в 4 км от села Ивановка, и до настоящего времени не вернулся, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Спасателями, а также полицейские и добровольцы из числа местных жителей обследовали территорию вокруг фермы и акваторию реки Тамир. Пока мужчина не найден.

Поисковые работы продолжаются.

В случае наличия какой-либо информации очевидцев просят на номер единой службы спасения 112.


пропавшие без вести

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