В поисках участвуют полиция, спасатели и добровольцы
В субботу, 20 января, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы приступили к поиску пропавшего мужчины в Кяхтинском районе. 48-летний мужчина потерялся, предположительно, в районе села Ивановка.
- По уточнённой информации, ночью 16 января пропавший мужчина ушёл с фермы, расположенной в 4 км от села Ивановка, и до настоящего времени не вернулся, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Спасателями, а также полицейские и добровольцы из числа местных жителей обследовали территорию вокруг фермы и акваторию реки Тамир. Пока мужчина не найден.
Поисковые работы продолжаются.
В случае наличия какой-либо информации очевидцев просят на номер единой службы спасения 112.
В Бурятии ищут мужчину, пропавшего по дороге с фермы
Происшествия, Фото:
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