22 января

21 января

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В селе Бурятии рысь подкрадывается к людям

В селе Бурятии рысь подкрадывается к людям
Происшествия,  Фото:«Джида-инфо 24/7»
Она появлялась в Дырестуе уже дважды

В джидинском селе Дырестуй недавно заметили рысь. Она объявилась там как минимум дважды – вечером 21 января и утром 22-го. Дикую кошку засняли на камеру и выложили фото в группе « Джида-инфо 24/7».

Об этом уже сообщили сотрудникам Бурприроднадзора. Специалисты проведут необходимые мероприятия.

При встрече с диким животным в ведомстве советуют исключить любые контакты с ним, не стоять у него на пути и не делать резких движений в его сторону. О появлении зверя нужно проинформировать ЕДДС, экстренные службы или Бурприроднадзор.

рысь природа животные

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