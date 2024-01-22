В селе Бурятии рысь подкрадывается к людям

Она появлялась в Дырестуе уже дважды



В джидинском селе Дырестуй недавно заметили рысь. Она объявилась там как минимум дважды – вечером 21 января и утром 22-го. Дикую кошку засняли на камеру и выложили фото в группе « Джида-инфо 24/7».



Об этом уже сообщили сотрудникам Бурприроднадзора. Специалисты проведут необходимые мероприятия.



При встрече с диким животным в ведомстве советуют исключить любые контакты с ним, не стоять у него на пути и не делать резких движений в его сторону. О появлении зверя нужно проинформировать ЕДДС, экстренные службы или Бурприроднадзор.



