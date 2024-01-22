Дети получили ушибы
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием школьного автобуса в селе Пивоварихе Иркутского района Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло 19 января. Столкнулись грузовой автомобиль ГАЗ и школьный автобус ПАЗ. Как выяснилось, дети получили лёгкие травмы.
- В результате водитель школьного автобуса его несовершеннолетние пассажиры получили ушибы, один из них доставлен в лечебное учреждение. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, - сообщила пресс-служба СК России.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту ДТП со школьным автобусом под Иркутском
Происшествия, Фото:
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