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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту ДТП со школьным автобусом под Иркутском

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту ДТП со школьным автобусом под Иркутском
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Дети получили ушибы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием школьного автобуса в селе Пивоварихе Иркутского района Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло 19 января. Столкнулись грузовой автомобиль ГАЗ и школьный автобус ПАЗ. Как выяснилось, дети получили лёгкие травмы.

- В результате водитель школьного автобуса его несовершеннолетние пассажиры получили ушибы, один из них доставлен в лечебное учреждение. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, - сообщила пресс-служба СК России.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

ДТП следственный комитет школьный автобус

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