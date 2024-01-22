Пожар произошёл в посёлке Николаевский
В Тарбагатайском районе во время пожара погибли 58 кур.
Пожар произошёл вечером 21 января в посёлке Николаевский.
- На момент прибытия пожарных огнём была охвачена стайка и пристроенное к ней рабочее помещение. Очаг возгорания был потушен в течение 35 минут. В результате пожара изнутри обгорела стайка и пристрой на общей площади 24 кв.м., погибли 58 кур, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за перекала печной трубы.
В тушении участвовали семь пожарных и три единицы техники.
Специалисты напоминают, что в холода топить печь следует два-три раза с интервалом не менее чем четыре часа.
В Бурятии заживо сгорели 58 кур
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В аварии пострадали четыре человека
Его эвакуировали пожарные
Молодой человек будет отбывать наказание в колонии строгого режима
После этого он решил дойти до Верховного суда
Там поднялась воздушная волна
Его отправили в колонию
Мужчине внезапно стало плохо
Его тело нашли пожарные
В последний раз его видели 17 января
Возбуждено и расследуется уголовное дело
Она уже не дышала
Дом выгорел на площади 64 квадратных метра
«Просим их игнорировать», - призывают в суде
Мужчина издевался над женщиной месяц
Из-за звонка мошенников жительница республики лишилась денег