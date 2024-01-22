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В Бурятии заживо сгорели 58 кур

В Бурятии заживо сгорели 58 кур
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл в посёлке Николаевский

В Тарбагатайском районе во время пожара погибли 58 кур.

Пожар произошёл вечером 21 января в посёлке Николаевский.

- На момент прибытия пожарных огнём была охвачена стайка и пристроенное к ней рабочее помещение. Очаг возгорания был потушен в течение 35 минут. В результате пожара изнутри обгорела стайка и пристрой на общей площади 24 кв.м., погибли 58 кур, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за перекала печной трубы.

В тушении участвовали семь пожарных и три единицы техники.

Специалисты напоминают, что в холода топить печь следует два-три раза с интервалом не менее чем четыре часа.
пожар птицы

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