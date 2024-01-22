В Бурятии заживо сгорели 58 кур

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Пожар произошёл в посёлке Николаевский



В Тарбагатайском районе во время пожара погибли 58 кур.



Пожар произошёл вечером 21 января в посёлке Николаевский.



- На момент прибытия пожарных огнём была охвачена стайка и пристроенное к ней рабочее помещение. Очаг возгорания был потушен в течение 35 минут. В результате пожара изнутри обгорела стайка и пристрой на общей площади 24 кв.м., погибли 58 кур, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



По предварительным данным, возгорание произошло из-за перекала печной трубы.



В тушении участвовали семь пожарных и три единицы техники.



Специалисты напоминают, что в холода топить печь следует два-три раза с интервалом не менее чем четыре часа.

