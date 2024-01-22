В Улан-Удэ племянника осудили за убийство дяди

Молодой человек будет отбывать наказание в колонии строгого режима



Житель Улан-Удэ, убивший своего дядю, предстал перед судом. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.



Расправа произошла в ноябре 2022 года.



- 25-летний мужчина распивал алкоголь со своим родственником в частном доме в ДНТ «Таёжный». Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес потерпевшему множество ударов, в результате которых тот умер в медицинском учреждении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил виновного к 7 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.



Приговор в законную силу пока не вступил.

