Молодой человек будет отбывать наказание в колонии строгого режима
Житель Улан-Удэ, убивший своего дядю, предстал перед судом. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Расправа произошла в ноябре 2022 года.
- 25-летний мужчина распивал алкоголь со своим родственником в частном доме в ДНТ «Таёжный». Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес потерпевшему множество ударов, в результате которых тот умер в медицинском учреждении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил виновного к 7 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.
В Улан-Удэ племянника осудили за убийство дяди
Происшествия, Фото:
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