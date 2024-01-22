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В селе Бурятии вспыхнул двухквартирный дом

В селе Бурятии вспыхнул двухквартирный дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар потушили за 40 минут

Возгорание произошло днём 20 января в окинском селе Орлик. Там вспыхнул двухквартирный частный дом. На место отправились двое сотрудников 6-ой Окинской пожарной части ГПС Бурятии.

К их приезду пламя уже охватило комнату в одной из квартир. С ним справились за 40 минут. Задействовать пришлось одну единицу техники.
 
В итоге огонь повредил прихожую и кухню на общей площади в 20 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети, сообщает «Ока-инфо.24/7».
пожар

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