В селе Бурятии вспыхнул двухквартирный дом

Пожар потушили за 40 минут
Возгорание произошло днём 20 января в окинском селе Орлик. Там вспыхнул двухквартирный частный дом. На место отправились двое сотрудников 6-ой Окинской пожарной части ГПС Бурятии.
К их приезду пламя уже охватило комнату в одной из квартир. С ним справились за 40 минут. Задействовать пришлось одну единицу техники.
В итоге огонь повредил прихожую и кухню на общей площади в 20 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети, сообщает «Ока-инфо.24/7».
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