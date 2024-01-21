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Бастрыкин проконтролирует дело о девочке, которой оторвало руки взрывом в Иркутской области

Бастрыкин проконтролирует дело о девочке, которой оторвало руки взрывом в Иркутской области
Происшествия, 
Возбуждено и расследуется уголовное дело

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту происшествия с 14-летней девочкой в Иркутской области, которой оторвало руки во время игры на телефоне.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего (111 УК РФ).

- Следственными органами расследуется уголовное дело по факту происшествия с 14-летней девочкой в частном доме в селе Мейеровка Заларинского района, которая получила множественные телесные повреждения и госпитализирована в медицинское учреждение. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области Анатолию Ситникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, - сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Инцидент произошёл днём 17 января в частном доме. По данным СМИ, девочка в руках держала мобильный телефон, который был подключен к зарядке. По некоторым данным, взорвался зарядный блок, повредив часть стены. Родители были дома, они вызвали скорую, ребенка госпитализировали в тяжёлом состоянии с ампутацией кистей рук.

Как сообщает Telegram-канал «112», правоохранители усомнились в том, что именно зарядное устройство для телефона взорвалось в руках у школьницы, так как её травмы слишком тяжёлые. В кухне, где произошёл хлопок, также уничтожена мебель и техника, выбиты стёкла. Причина произошедшего устанавливается.

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