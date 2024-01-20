В Бурятии оштрафовали оператора связи за звонок с подменного номера



По результатам его рассмотрения судом юридическому лицу назначен штраф 600 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.







С начала года жертвами интернет-преступников стали 107 жителей республики (+ 51 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 16,2 млн рублей (+ 8,7 млн рублей за последнюю неделю), сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.Так, в производстве следственного органа Заиграевского района находилось уголовное дело по факту кражи денег у местной жительницы.Ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности одного из банков и сообщил, что со счёта женщины пытаются украсть сбережения. Для того, чтобы сохранить свои сбережения, женщина оформила кредит и перевела 345 тысяч рублей на банковские счета, указанные звонившим.- Данное телефонное соединение инициировано с сети иностранного оператора связи. При этом российская сотовая компания не приняла меры к блокировке телефонного звонка с изменённого абонентского номера, - сообщили в прокуратуре.В отношении оператора связи возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ «Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и услуг по пропуску трафика в свою сеть связи».