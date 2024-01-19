У томича в Иркутской области изъяли 1,5 кг марихуаны

Мужчина собрал «травку» для себя



В Иркутской области транспортные полицейские задержали 44-летнего жителя Томской области. При себе у него была растительная масса с характерным запахом конопли.



- По результатам экспертизы установлено, что изъятое является марихуаной весом 1,5 килограмма. Мужчина пояснил, что марихуану он собрал в Нижнеудинском районе. Употребить её он планировал сам, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Максимальная санкция статьи – до 10 лет лишения свободы.





