Мужчина собрал «травку» для себя
В Иркутской области транспортные полицейские задержали 44-летнего жителя Томской области. При себе у него была растительная масса с характерным запахом конопли.
- По результатам экспертизы установлено, что изъятое является марихуаной весом 1,5 килограмма. Мужчина пояснил, что марихуану он собрал в Нижнеудинском районе. Употребить её он планировал сам, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Максимальная санкция статьи – до 10 лет лишения свободы.
У томича в Иркутской области изъяли 1,5 кг марихуаны
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