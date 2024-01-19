Молодой человек украл средства с аккаунта букмекерской конторы
В полицию Читы обратился 29-летний житель Алтайского края с заявлением о краже денег через интернет жителем краевого центра Забайкалья.
Выяснилось, что накануне мужчина разместил объявление о покупке онлайн-аккаунта в компании по заработку на спортивных ставках. С ним связался молодой человек, представившийся 23-летним читинцем, и предложил купить у него аккаунт.
Продавец согласился на сделку и передал все необходимые данные для входа в личный кабинет. Спустя некоторое время новый владелец обнаружил пропажу 41 тысячи рублей, которые он успел заработать на ставках.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого читинца и доставили его в отдел полиции.
- Выяснилось, что злоумышленник решил зайти в аккаунт, который ранее продал, и, обнаружив на счёте денежные средства, сделал несколько неудачных ставок, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело.
Житель Читы проиграл на ставках чужие деньги
Происшествия, Фото:
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