Житель Читы проиграл на ставках чужие деньги

Молодой человек украл средства с аккаунта букмекерской конторы



В полицию Читы обратился 29-летний житель Алтайского края с заявлением о краже денег через интернет жителем краевого центра Забайкалья.



Выяснилось, что накануне мужчина разместил объявление о покупке онлайн-аккаунта в компании по заработку на спортивных ставках. С ним связался молодой человек, представившийся 23-летним читинцем, и предложил купить у него аккаунт.



Продавец согласился на сделку и передал все необходимые данные для входа в личный кабинет. Спустя некоторое время новый владелец обнаружил пропажу 41 тысячи рублей, которые он успел заработать на ставках.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого читинца и доставили его в отдел полиции.



- Выяснилось, что злоумышленник решил зайти в аккаунт, который ранее продал, и, обнаружив на счёте денежные средства, сделал несколько неудачных ставок, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело.



