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В Бурятии осудили мужчину, убившего человека деревянной палкой

В Бурятии осудили мужчину, убившего человека деревянной палкой
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он проведёт в колонии девять лет

Житель Заиграевского района Бурятии предстал перед судом за убийство. Он расправился с человеком, будучи в нетрезвом виде. Мужчина набросился на него с кухонным ножом и вонзил лезвие в правое бедро, а после, схватив деревянную палку, как минимум 11 раз ударил свою жертву по голове и ещё 14 – по груди, рукам и ногам.

Избитый мужчина скончался. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. При назначении наказания служители Фемиды учли в том числе аморальное поведение покойного. Как отметили в райсуде, оно и толкнуло сельчанина на преступление.

В итоге заиграевца признали виновным. Ему дали 9 лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

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