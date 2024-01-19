В Бурятии осудили мужчину, убившего человека деревянной палкой

Он проведёт в колонии девять лет



Житель Заиграевского района Бурятии предстал перед судом за убийство. Он расправился с человеком, будучи в нетрезвом виде. Мужчина набросился на него с кухонным ножом и вонзил лезвие в правое бедро, а после, схватив деревянную палку, как минимум 11 раз ударил свою жертву по голове и ещё 14 – по груди, рукам и ногам.



Избитый мужчина скончался. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. При назначении наказания служители Фемиды учли в том числе аморальное поведение покойного. Как отметили в райсуде, оно и толкнуло сельчанина на преступление.



В итоге заиграевца признали виновным. Ему дали 9 лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.



