В Улан-Удэ росгвардейцы задержали вора, которого искали два года

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Молодой человек обокрал кафе



В Улан-Удэ наряд вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования задержал подозреваемого в краже.



- Сотрудники вневедомственной охраны возле торгового центра на улице Гагарина по приметам в ориентировке задержали гражданина, подозреваемого в краже, совершённой два года назад, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Задержанного доставили в полицию.



26-летний улан-удэнец подозревается, что в 2022 году украл деньги и алкоголь. Кражу на сумму более 14 тысяч рублей злоумышленник совершил из кафе в центре города, где ранее работал.



Сейчас ведётся следствие.

