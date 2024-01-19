В Улан-Удэ росгвардейцы задержали вора, которого искали два года

Молодой человек обокрал кафе
В Улан-Удэ наряд вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования задержал подозреваемого в краже.
- Сотрудники вневедомственной охраны возле торгового центра на улице Гагарина по приметам в ориентировке задержали гражданина, подозреваемого в краже, совершённой два года назад, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Задержанного доставили в полицию.
26-летний улан-удэнец подозревается, что в 2022 году украл деньги и алкоголь. Кражу на сумму более 14 тысяч рублей злоумышленник совершил из кафе в центре города, где ранее работал.
Сейчас ведётся следствие.
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Происшествия, Фото:
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