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В Улан-Удэ росгвардейцы задержали вора, которого искали два года

В Улан-Удэ росгвардейцы задержали вора, которого искали два года
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Молодой человек обокрал кафе

В Улан-Удэ наряд вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования задержал подозреваемого в краже. 

- Сотрудники вневедомственной охраны возле торгового центра на улице Гагарина по приметам в ориентировке задержали гражданина, подозреваемого в краже, совершённой два года назад, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Задержанного доставили в полицию.

26-летний улан-удэнец подозревается, что в 2022 году украл деньги и алкоголь. Кражу на сумму более 14 тысяч рублей злоумышленник совершил из кафе в центре города, где ранее работал.

Сейчас ведётся следствие.
кража Росгвардия

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