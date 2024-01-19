Житель Бурятии получил уголовку за враньё в суде

Его приговорили к 240 часам обязательных работ
Недавно Гусиноозёрский городской суд рассмотрел уголовное дело против местного жителя, который солгал в суде. Его предупредили об уголовной ответственности по соответствующей статье 307 Уголовного кодекса РФ, но, несмотря на это, мужчина всё равно дал ложные показания.
Тем самым он пытался воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу «из ложно понятого чувства сотоварищества», чтобы помочь обвиняемому избежать наказания за преступление.
Как сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии, мужчину приговорили к 240 часам обязательных работ.
Его приговорили к 240 часам обязательных работ
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