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В Бурятии с «чёрного» лесоруба взыскали 130 тысяч рублей

В Бурятии с «чёрного» лесоруба взыскали 130 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Приставам пришлось применять меры принудительного взыскания

Житель Кижингинского района Бурятии заплатил свыше 130 тысяч рублей за ущерб, нанесённый лесному хозяйству. Взыскали крупный штраф с «чёрного» лесоруба» судебные приставы, сообщили в пресс-службе республиканского УФССП.

За незаконную вырубку 13 сосен 40-летний мужчина был осуждён на 1 год условно. Также суд постановил выплатить сумму причинённого ущерба.

Приставы применили меры принудительного взыскания: арестовали банковские счета, вынесли запрет на выезд за пределы страны. Поскольку мужчина нигде не работал, судебный пристав-исполнитель выдал ему направление в центр занятости населения. Уклоняясь ещё некоторое время от уплаты долга, мужчина всё-таки трудоустроился. После обращения взыскания на заработную плату ущерб был полностью уплачен.

Помимо этого, по решению суда у правонарушителя конфисковали денежные средства, полученные от продажи древесины.

- В 2023 году службой судебных приставов Бурятии было взыскано 6,7 миллиона рублей по исполнительным производствам, возбуждённым в отношении граждан, осужденных за нанесение ущерба лесному хозяйству. По 264 исполнительным производствам конфискованные древесина и бензопилы были переданы в Росимущество, - отмечает главный судебный пристав республики Пётр Ертанов.

черные лесорубы

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