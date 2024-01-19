Приставам пришлось применять меры принудительного взыскания
Житель Кижингинского района Бурятии заплатил свыше 130 тысяч рублей за ущерб, нанесённый лесному хозяйству. Взыскали крупный штраф с «чёрного» лесоруба» судебные приставы, сообщили в пресс-службе республиканского УФССП.
За незаконную вырубку 13 сосен 40-летний мужчина был осуждён на 1 год условно. Также суд постановил выплатить сумму причинённого ущерба.
Приставы применили меры принудительного взыскания: арестовали банковские счета, вынесли запрет на выезд за пределы страны. Поскольку мужчина нигде не работал, судебный пристав-исполнитель выдал ему направление в центр занятости населения. Уклоняясь ещё некоторое время от уплаты долга, мужчина всё-таки трудоустроился. После обращения взыскания на заработную плату ущерб был полностью уплачен.
Помимо этого, по решению суда у правонарушителя конфисковали денежные средства, полученные от продажи древесины.
- В 2023 году службой судебных приставов Бурятии было взыскано 6,7 миллиона рублей по исполнительным производствам, возбуждённым в отношении граждан, осужденных за нанесение ущерба лесному хозяйству. По 264 исполнительным производствам конфискованные древесина и бензопилы были переданы в Росимущество, - отмечает главный судебный пристав республики Пётр Ертанов.
В Бурятии с «чёрного» лесоруба взыскали 130 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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