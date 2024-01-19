В Иркутской области сотрудники ГИБДД помогли замерзающему водителю

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На улице было 35 градусов мороза



Ночью в трёх километрах от города Вихоревка lорожные инспекторы ГИБДД старший лейтенант полиции Иван Серых и лейтенант полиции Антон Литвинцев заметили автомобиль «Скания», который стоял в Братском районе на региональной автодороге с выключенными габаритными огнями.



Водителем оказался 51-летний братчанин. Он рассказал сотрудникам, что его большегруз вышел из строя из-за холодной погоды - отказала электроника. Мужчина в 35-градусный мороз больше часа ждал приезда механика и сильно замёрз.



Инспекторы ДСП отогрели водителя в служебном автомобиле, а также обеспечили безопасность на дороге. После того, как приехавшим механиком неполадки были устранены, водитель, продолжил свой путь, поблагодарив сотрудников за оказанную помощь, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



