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В Иркутской области сотрудники ГИБДД помогли замерзающему водителю

В Иркутской области сотрудники ГИБДД помогли замерзающему водителю
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
На улице было 35 градусов мороза

Ночью в трёх километрах от города Вихоревка lорожные инспекторы ГИБДД старший лейтенант полиции Иван Серых и лейтенант полиции Антон Литвинцев заметили автомобиль «Скания», который стоял в Братском районе на региональной автодороге с выключенными габаритными огнями.

Водителем оказался 51-летний братчанин. Он рассказал сотрудникам, что его большегруз вышел из строя из-за холодной погоды - отказала электроника. Мужчина в 35-градусный мороз больше часа ждал приезда механика и сильно замёрз.

Инспекторы ДСП отогрели водителя в служебном автомобиле, а также обеспечили безопасность на дороге. После того, как приехавшим механиком неполадки были устранены, водитель, продолжил свой путь, поблагодарив сотрудников за оказанную помощь, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

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