Убийство произошло в Энергетике
В Улан-Удэ 49-летний мужчина убил свою 40-летнюю сожительницу. Произошло это в их в квартире дома в микрорайоне Энергетик.
Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, ночью 16 января мужчина, будучи пьяным, поссорился с возлюбленной и набросился на неё с ножом. Он ударил её прямо в грудь. Женщина скончалась на месте происшествия.
Мужчина же всю ночь сидел в квартире рядом с телом. И только утром вызвал скорую помощь.
Отмечается, что на допросе мужчина дал подробные показания об обстоятельствах совершённого убийства. Ему предъявлено обвинение; суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Улан-удэнец убил возлюбленную и до утра сидел с трупом
Происшествия, Фото:
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