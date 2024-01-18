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Улан-удэнец убил возлюбленную и до утра сидел с трупом

Улан-удэнец убил возлюбленную и до утра сидел с трупом
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Убийство произошло в Энергетике

В Улан-Удэ 49-летний мужчина убил свою 40-летнюю сожительницу. Произошло это в их в квартире дома в микрорайоне Энергетик.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, ночью 16 января мужчина, будучи пьяным, поссорился с возлюбленной и набросился на неё с ножом. Он ударил её прямо в грудь. Женщина скончалась на месте происшествия.

Мужчина же всю ночь сидел в квартире рядом с телом. И только утром вызвал скорую помощь.

Отмечается, что на допросе мужчина дал подробные показания об обстоятельствах совершённого убийства. Ему предъявлено обвинение; суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. 
убийство

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