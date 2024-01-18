В Улан-Удэ сломали новую платную водоколонку









Что касается ремонта водоколонки, то на это может уйти несколько дней. Точные сроки станут известны после экспертизы.



И.о. главного инженера МУП «Водоканал» Игорь Воробьёв сообщил, что с местными жителями работники уже побеседовали. Они рассказали, что видели на месте происшествия молодых людей. Личности вандалов сейчас устанавливают. Что касается ремонта водоколонки, то на это может уйти несколько дней. Точные сроки станут известны после экспертизы.И.о. главного инженера МУП «Водоканал» Игорь Воробьёв сообщил, что с местными жителями работники уже побеседовали. Они рассказали, что видели на месте происшествия молодых людей. Личности вандалов сейчас устанавливают.





В Улан-Удэ вандалы сломали новую «умную» водоколонку, которую установили в микрорайоне Дивизионный.- Сегодня ночью, 18 января, в диспетчерскую МУП «Водоканал» поступило сообщение о том, что одна из автоматизированных водоколонок, расположенная на станции Дивизионная, подверглась нападению вандалов и вышла из строя. Хулиганы оставили без воды жителей улицы Акмолинской. Это новая автоматическая водоколонка не отработала даже сутки, - сообщили на предприятии.На место происшествия вызвали полицейских.С 2016 года в Улан-Удэ меняют механические водоколонки на автоматизированные. Сейчас на балансе предприятия числятся около 800 таких объектов, из них 105 - автоматических, преимущественно на Левом берегу. В 2024 году планируется установить ещё 40 «умных» колонок. До конца 2029 года планируется полностью перейти на платные.Из таких колонок вода просто так не течёт. Местные жители платят за воду с помощью безналичного расчёта по многоразовым индивидуальным предоплаченным электронным ключам. Для их получения нужно заключить договор с «Водоканалом».Литр водопроводной воды из водоколонки обходится в 3 копейки.