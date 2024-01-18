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В Бурятии собака набросилась на ребёнка возле больницы

В Бурятии собака набросилась на ребёнка возле больницы
Происшествия,  Фото:«Хоринск-инфо.24/7»
Инцидент произошёл в райцентре 

Всё произошло в Хоринске. Местные жители рассказали, что чья-то собака напала на ребёнка. Дело было в ограде больницы – судя по всему, ещё на прошлой неделе.
 
Животное запечатлели на камеру, прислали видео в группе «Хоринск-инфо.24/7» и призвали принять меры. Очевидцы рассказали, что четвероногое даже не давало им подойти к медучреждению.

Муниципальный инспектор райадминистрации совместно с сотрудником ветстанции по борьбе с болезнями животных провели выездное обследование на улице Больничный городок, где и находится ЦРБ, и ещё на одной – Олимпийская.
 
- Установить владельца не удалось. Провели профилактическую беседу с персоналом инфекционного отделения центральной районной больницы и вручили памятки, – отметила муниципальный инспектор.

Тех, кто знает хозяина пса, попросили сообщить об этом администратору «Хоринск-инфо.24/7», гарантировав при этом анонимность.
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