В Бурятии собака набросилась на ребёнка возле больницы

Инцидент произошёл в райцентре



Всё произошло в Хоринске. Местные жители рассказали, что чья-то собака напала на ребёнка. Дело было в ограде больницы – судя по всему, ещё на прошлой неделе.



Животное запечатлели на камеру, прислали видео в группе «Хоринск-инфо.24/7» и призвали принять меры. Очевидцы рассказали, что четвероногое даже не давало им подойти к медучреждению.



Муниципальный инспектор райадминистрации совместно с сотрудником ветстанции по борьбе с болезнями животных провели выездное обследование на улице Больничный городок, где и находится ЦРБ, и ещё на одной – Олимпийская.

- Установить владельца не удалось. Провели профилактическую беседу с персоналом инфекционного отделения центральной районной больницы и вручили памятки, – отметила муниципальный инспектор.



Тех, кто знает хозяина пса, попросили сообщить об этом администратору «Хоринск-инфо.24/7», гарантировав при этом анонимность.