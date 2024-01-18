18 января

17 января

Популярное

В Бурятии разбойник атаковал продавца, угрожая «розочкой»

В Бурятии разбойник атаковал продавца, угрожая «розочкой»
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Преступника задержали росгвардейцы

В селе Мухоршибирь мужчина, угрожая продавцу разбитой стеклянной бутылкой, похитил из магазина бутылку с алкоголем.

После того, как нападавший убежал, испуганная женщина сообщила о нападении во вневедомственную охрану Росгвардии.

- Прибывший экипаж вневедомственной охраны, опросив продавца и взяв приметы подозреваемого, приступил к отработке прилегающих улиц. Вскоре на соседней улице росгвардейцы заметили мужчину, схожего с описанием, и задержали его. При себе у задержанного была бутылка спиртного, которую, со слов мужчины, он купил в магазине. Задержанного, 56-летнего местного жителя, доставили в отдел полиции, где его опознала продавец ограбленного магазина, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.


Ранее мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов и имел судимости. «Розочку» он выбросил возле места преступления, где её вскоре обнаружили.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
разбойное нападение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ отключили свет в Октябрьском районе
В Улан-Удэ отключили свет в Октябрьском районе
Происшествия, 18.01.2024
Электричество вернётся к потребителям ориентировочно к обеду
Жителя Забайкалья раздавил его собственный УАЗ
Жителя Забайкалья раздавил его собственный УАЗ
Происшествия, 18.01.2024
Следователи проводят доследственную проверку
На руднике в Бурятии произошёл пожар
На руднике в Бурятии произошёл пожар
Происшествия, 18.01.2024
Инцидент случился вечером в среду
Жителя Бурятии осудили за грабёж и превышение самообороны
Жителя Бурятии осудили за грабёж и превышение самообороны
Происшествия, 17.01.2024
Он перебросил через плечо мужчину на угол стены
В Улан-Удэ опровергли нападение собаки на ребёнка
В Улан-Удэ опровергли нападение собаки на ребёнка
Происшествия, 17.01.2024
Видео, распространяемое в местных группах, снято в другом городе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^