В Бурятии разбойник атаковал продавца, угрожая «розочкой»





В селе Мухоршибирь мужчина, угрожая продавцу разбитой стеклянной бутылкой, похитил из магазина бутылку с алкоголем.После того, как нападавший убежал, испуганная женщина сообщила о нападении во вневедомственную охрану Росгвардии.- Прибывший экипаж вневедомственной охраны, опросив продавца и взяв приметы подозреваемого, приступил к отработке прилегающих улиц. Вскоре на соседней улице росгвардейцы заметили мужчину, схожего с описанием, и задержали его. При себе у задержанного была бутылка спиртного, которую, со слов мужчины, он купил в магазине. Задержанного, 56-летнего местного жителя, доставили в отдел полиции, где его опознала продавец ограбленного магазина, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.Ранее мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов и имел судимости. «Розочку» он выбросил возле места преступления, где её вскоре обнаружили.По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.