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Жителя Забайкалья раздавил его собственный УАЗ

Жителя Забайкалья раздавил его собственный УАЗ
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Следователи проводят доследственную проверку

57-летний житель посёлка Калангуй Оловяннинского района Забайкальского края погиб в своём гараже во время ремонта автомобиля УАЗ. Мужчину придавило к стене автомобилем.

- По предварительным данным, мужчина в своем гараже занимался ремонтом автомобиля УАЗ. Стоя между автомобилем и стеной гаража, мужчина попытался запустить двигатель и был прижат к стене гаража пришедшим в движение автомобилем. От полученных травм мужчина скончался на месте, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Следователи проводят доследственную проверку. Они уже осмотрели место происшествия и опросили родственников погибшего.

Для установления причины смерти назначена судебная медицинская экспертиза.


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