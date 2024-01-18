Жителя Забайкалья раздавил его собственный УАЗ

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Следователи проводят доследственную проверку



57-летний житель посёлка Калангуй Оловяннинского района Забайкальского края погиб в своём гараже во время ремонта автомобиля УАЗ. Мужчину придавило к стене автомобилем.



- По предварительным данным, мужчина в своем гараже занимался ремонтом автомобиля УАЗ. Стоя между автомобилем и стеной гаража, мужчина попытался запустить двигатель и был прижат к стене гаража пришедшим в движение автомобилем. От полученных травм мужчина скончался на месте, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Следователи проводят доследственную проверку. Они уже осмотрели место происшествия и опросили родственников погибшего.



Для установления причины смерти назначена судебная медицинская экспертиза.





