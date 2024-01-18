Жителя Забайкалья раздавил его собственный УАЗ

Следователи проводят доследственную проверку
57-летний житель посёлка Калангуй Оловяннинского района Забайкальского края погиб в своём гараже во время ремонта автомобиля УАЗ. Мужчину придавило к стене автомобилем.
- По предварительным данным, мужчина в своем гараже занимался ремонтом автомобиля УАЗ. Стоя между автомобилем и стеной гаража, мужчина попытался запустить двигатель и был прижат к стене гаража пришедшим в движение автомобилем. От полученных травм мужчина скончался на месте, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Следователи проводят доследственную проверку. Они уже осмотрели место происшествия и опросили родственников погибшего.
Для установления причины смерти назначена судебная медицинская экспертиза.
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Происшествия, Фото:
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