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В Улан-Удэ отключили свет в Октябрьском районе

В Улан-Удэ отключили свет в Октябрьском районе
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Электричество вернётся к потребителям ориентировочно к обеду

В столице Бурятии сообщили об отключение электроэнергии на улице Бабушкина и бульваре Карла Маркса.

По информации администрации Октябрьского района, ориентировочное время включения света: 12:00.
Улан-Удэ отключение света

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