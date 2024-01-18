Электричество вернётся к потребителям ориентировочно к обеду
В столице Бурятии сообщили об отключение электроэнергии на улице Бабушкина и бульваре Карла Маркса.
По информации администрации Октябрьского района, ориентировочное время включения света: 12:00.
В Улан-Удэ отключили свет в Октябрьском районе
Происшествия, Фото:
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