Наезд произошёл в конце прошлого года
Полиция Иркутска разыскивает виновника ДТП, в котором пострадала 12-летняя девочка.
Всё произошло 26 декабря 2023 года около 11 часов утра на улице Красных Мадьяр. Возле школы № 21 неизвестный водитель (марка автомобиля также не установлена) сбил 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по «зебре».
- В ходе мероприятий по розыску водителя инспекторы ГИБДД опросили очевидцев и изучили записи с камер наружного видеонаблюдения, в объектив которой попал предполагаемый виновник. На видеозаписи видно, как мужчина заходит в образовательное учреждение и пытается найти несовершеннолетнюю, однако его поиски не увенчались успехом, и он покинул школу, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.
Полицейские устанавливают личность автомобилиста. Его призывают самому явиться в подразделение ГИБДД или ближайший отдел полиции.
В Иркутске ищут водителя, сбившего 12-летнюю школьницу
Происшествия, Фото:
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