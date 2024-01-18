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В Иркутске ищут водителя, сбившего 12-летнюю школьницу

В Иркутске ищут водителя, сбившего 12-летнюю школьницу
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Наезд произошёл в конце прошлого года

Полиция Иркутска разыскивает виновника ДТП, в котором пострадала 12-летняя девочка.

Всё произошло 26 декабря 2023 года около 11 часов утра на улице Красных Мадьяр. Возле школы № 21 неизвестный водитель (марка автомобиля также не установлена) сбил 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по «зебре».

- В ходе мероприятий по розыску водителя инспекторы ГИБДД опросили очевидцев и изучили записи с камер наружного видеонаблюдения, в объектив которой попал предполагаемый виновник. На видеозаписи видно, как мужчина заходит в образовательное учреждение и пытается найти несовершеннолетнюю, однако его поиски не увенчались успехом, и он покинул школу, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.

Полицейские устанавливают личность автомобилиста. Его призывают самому явиться в подразделение ГИБДД или ближайший отдел полиции. 
ДТП

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