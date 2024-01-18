18 января

17 января

Популярное

Иркутянин пьяным приехал ставить машину на учёт в ГИБДД

Иркутянин пьяным приехал ставить машину на учёт в ГИБДД
Происшествия,  Фото:МВД
На мужчину составили три протокола

42-летний иркутянин приехал в нетрезвом виде в Госавтоинспекцию ставить автомобиль на учёт.

Как сообщает МВД, в отдел технического надзора и регистрации автомототранспортных средств межмуниципального управления МВД России «Иркутское» обратились двое мужчин, чтобы поставить на учёт иномарку в связи со сменой собственника.

Когда инспекторы проверяли машину, они почувствовали от водителя сильный запах алкоголя. Полицейские предложили автомобилисту пройти процедуру освидетельствования. Она подтвердила наличие паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе, значение которых превысило допустимую норму в два раза.

 
Кроме того, машина, на которой приехали мужчины, не принадлежала водителю. По словам владельца автомобиля, у него нет водительского удостоверения, поэтому он попросил знакомого о помощи.

В общей сложности госавтоинспекторы составили три административных материала – за езду в нетрезвом виде, без государственного регистрационного знака и на незарегистрированном в установленный законом срок автомобиле.

Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьёй 326 Уголовного кодекса РФ «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства».

ГИБДД водители алкогольное опьянение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На руднике в Бурятии произошёл пожар
На руднике в Бурятии произошёл пожар
Происшествия, 18.01.2024
Инцидент случился вечером в среду
Жителя Бурятии осудили за грабёж и превышение самообороны
Жителя Бурятии осудили за грабёж и превышение самообороны
Происшествия, 17.01.2024
Он перебросил через плечо мужчину на угол стены
В Улан-Удэ опровергли нападение собаки на ребёнка
В Улан-Удэ опровергли нападение собаки на ребёнка
Происшествия, 17.01.2024
Видео, распространяемое в местных группах, снято в другом городе
В Иркутской области на пожаре погиб 38-летний мужчина
В Иркутской области на пожаре погиб 38-летний мужчина
Происшествия, 17.01.2024
Причина возгорания стала непотушенная сигарета
В Бурятии убившего человека бомжа отправили в СИЗО
В Бурятии убившего человека бомжа отправили в СИЗО
Происшествия, 17.01.2024
Он расправился с человеком на ферме
В управление капстроительства Бурятии нагрянули силовики
В управление капстроительства Бурятии нагрянули силовики
Происшествия, 17.01.2024
Связано это с делом печально известного подрядчика

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^