Иркутянин пьяным приехал ставить машину на учёт в ГИБДД







Кроме того, машина, на которой приехали мужчины, не принадлежала водителю. По словам владельца автомобиля, у него нет водительского удостоверения, поэтому он попросил знакомого о помощи.



В общей сложности госавтоинспекторы составили три административных материала – за езду в нетрезвом виде, без государственного регистрационного знака и на незарегистрированном в установленный законом срок автомобиле.



Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьёй 326 Уголовного кодекса РФ «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства».





42-летний иркутянин приехал в нетрезвом виде в Госавтоинспекцию ставить автомобиль на учёт.Как сообщает МВД, в отдел технического надзора и регистрации автомототранспортных средств межмуниципального управления МВД России «Иркутское» обратились двое мужчин, чтобы поставить на учёт иномарку в связи со сменой собственника.Когда инспекторы проверяли машину, они почувствовали от водителя сильный запах алкоголя. Полицейские предложили автомобилисту пройти процедуру освидетельствования. Она подтвердила наличие паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе, значение которых превысило допустимую норму в два раза.