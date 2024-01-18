На руднике в Бурятии произошёл пожар

Инцидент случился вечером в среду



Вечером 17 января в здании компрессорной установки рудника «Ирокинда» в Муйском районе Бурятии произошёл пожар.



К месту вызова незамедлительно были направлены пожарные пожарной части №52 и спасатели военизированной горноспасательной части рудника «Ирокинда».



В ГУ МЧС России по Бурятии сообщили, что обошлось без пострадавших.



Информация уточняется.



Справка:



Рудник «Ирокинда» расположен на золоторудном месторождении Ирокиндинское. Там добывают золото подземным способом.



Уникальность Ирокиндинского месторождения состоит в том, что на нем представлено около 150 кварцевых жил.







