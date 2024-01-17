«Бир Хаус» горел вечером 15 января
В ресторане «Бир Хаус», где 15 января произошёл пожар, рассказали об ущербе. Как выяснилось, серьёзных имущественных потерь удалось избежать.
«У нас случилась неприятная ситуация, произошло возгорание. Но с помощью слаженной работы специалистов огонь своевременно был остановлен. Причины пожара будут устанавливать следователи. К счастью, нам удалось сохранить практически всё, пострадал только один номер в гостинице», - написали представители ресторана на своей официальной странице в соцсети.
Пока заведение временно приостановило работу.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожар произошёл вечером 15 января. О нём стало известно в пятом часу дня, а о ликвидации возгорания МЧС объявило в 23:19.
Площадь возгорания составила 525 квадратных метров. Огонь частично уничтожил кровлю и наружные стены здания.
Ранее в ГУ МЧС России по Бурятии предварительной причиной пожара назвали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации систем вентиляции.
В улан-удэнском ресторане оценили ущерб после крупного пожара
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Бир Хаус» горел вечером 15 января
Причина возгорания стала непотушенная сигарета
Связано это с делом печально известного подрядчика
Пожилая женщина отдала все свои накопления
Наркотические вещества он привязал к стрелам
Шоколадки он продал прохожим
Нарушителей общественного порядка задержали росгвардейцы
ДТП запечатлел видеорегистратор
Пожар вспыхнул из-за короткого замыкания
Обошлось без пострадавших
За рулём находился молодой человек, не имеющий водительских прав
Мужчина пьяным сел за руль, будучи лишённым водительских прав
Ущерб превысил 165 тысяч рублей
Прокуратура начала проверку
Они затопили проезжую часть