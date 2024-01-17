Нарушителей общественного порядка задержали росгвардейцы
На днях сработала кнопка тревожной сигнализации, установленная в одном из улан-удэнских трамваев. Дежурный передал информацию наряду вневедомственной охраны Росгвардии.
На остановке общественного транспорта на улице Боевая росгвардейцы задержали в вагоне нарушителей общественного порядка. По словам кондуктора, двое мужчин устроили с одним из пассажиров словесную перепалку, которая переросла в потасовку. Пострадавший, дав отпор хулиганам, вышел на остановке. А хулиганы, не прекращая вызывающе себя вести, отказывались покидать трамвай и требовали везти их дальше.
Росгвардейцы вывели из вагона нарушителей; от обоих исходил запах алкоголя.
- Их доставили в полицию для дальнейшего привлечения к административной ответственности за хулиганские действия. Кроме того, один из задержанных, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, 39-летний мужчина также был привлечен к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Во всех трамваях установлены кнопки экстренного вызова правоохранителей. Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2023 года росгвардейцы прибыли по вызову и задержали трамвайного скандалиста, который матерился и возмущался работой общественного транспорта.
В июле пьяная пассажирка мешала работе кондуктора, угрожая и нецензурно выражаясь в отношении всех присутствующих. Когда же на место прибыли росгвардейцы, женщина притворилась спящей.
В апреле пьяная агрессивная женщина закатила скандал и разбила камнем стекло в трамвае.
В Улан-Удэ пассажиры подрались в трамвае
Происшествия, Фото:
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