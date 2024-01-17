Под Иркутском водитель легковушки погиб в столкновении с автовозом

ДТП запечатлел видеорегистратор



Водитель Honda Insight погиб в столкновении с автовозом на 7 километре автодороги в обход Иркутска. ДТП произошло 16 января около 16:40.



- По предварительной информации, автомобиль Honda Insight выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автовозом под управлением 61-летнего мужчины, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.



Водитель легкового автомобиля скончался на месте. Водителю и пассажиру грузового транспорта помощь медиков не понадобилась.



Инспекторы ДПС устанавливают все обстоятельства и факторы произошедшего ДТП.



