17 января

16 января

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Под Иркутском водитель легковушки погиб в столкновении с автовозом

Происшествия, 
ДТП запечатлел видеорегистратор

Водитель Honda Insight погиб в столкновении с автовозом на 7 километре автодороги в обход Иркутска. ДТП произошло 16 января около 16:40.

- По предварительной информации, автомобиль Honda Insight выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автовозом под управлением 61-летнего мужчины, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.

Водитель легкового автомобиля скончался на месте. Водителю и пассажиру грузового транспорта помощь медиков не понадобилась.

Инспекторы ДПС устанавливают все обстоятельства и факторы произошедшего ДТП.

ДТП смерть

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