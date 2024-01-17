Пожар вспыхнул из-за короткого замыкания
Утром 17 января в селе Баргузин загорелся гараж.
Когда на место прибыли пожарные, полыхали крыша гаража и находившийся внутри автомобиль. На тушение возгорания ушло 36 минут.
- В результате пожара сгорел автомобиль Subaru Impreza и крыша гаража на площади 20 кв. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания котла обогрева для автомобиля.
Как сообщал «Байкал-Daily», 16 января на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе загорелся ГАЗ 33-07. Пожар произошёл из-за того, что пассажиры, ехавшие в кунге, разожгли печку бензином. Один мужчина получил ожоги.
В Бурятии сгорел гараж с Subaru
Происшествия, Фото:
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