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В Бурятии сгорела котельная в частном доме

В Бурятии сгорела котельная в частном доме
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Обошлось без пострадавших

Вечером 16 января в селе Посольское Кабанского района Бурятии загорелась котельная в частном доме.

На месте работали шесть пожарных.

- Возгорание было потушено в течение 18 минут. В результате пожара изнутри выгорела пристроенному к дому котельная на общей площади 12 кв. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Пострадавших нет.

Установлено, что причиной возгорания стало неправильное устройство дымохода. 
пожар

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