В Бурятии сгорела котельная в частном доме

Обошлось без пострадавших



Вечером 16 января в селе Посольское Кабанского района Бурятии загорелась котельная в частном доме.



На месте работали шесть пожарных.



- Возгорание было потушено в течение 18 минут. В результате пожара изнутри выгорела пристроенному к дому котельная на общей площади 12 кв. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Пострадавших нет.



Установлено, что причиной возгорания стало неправильное устройство дымохода.

