В Улан-Удэ автомобиль снёс столб и перевернулся на крышу













Сегодня утром, 17 января, автомобиль «Хонда Аккорд» снёс столб и перевернулся на крышу в селе Бичура в Бурятии. Управлял иномаркой 21-летний парень, не имеющий прав.- По предварительным данным, около 7 часов утра 21-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд», не имеющий прав управления транспортным средством, на улице Петрова не справился с управлением и совершил наезд на электроопору, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.В результате ДТП водителя с различными травмами госпитализировали в Бичурскую центральную районную больницу.Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего.