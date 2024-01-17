В Бурятии наледные воды хлынули на региональную трассу

Они затопили проезжую часть



Накануне наледные воды от реки вышли на региональную автодорогу «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта» – на 95-ом километре. Они залили проезжую часть. Всё произошло недалеко от села Ара-Киреть, сообщает «Бичура-инфо.24/7».



Водителей призвали быть внимательнее и соблюдать скорость.



Специалисты приступили к работам по устранению последствий, которые продолжатся в среду, 17 января. На место направили грейдер. На затопленном участке установят знаки ограничения скорости, сделают отсыпку и отвод воды.