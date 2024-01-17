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В Бурятии наледные воды хлынули на региональную трассу

В Бурятии наледные воды хлынули на региональную трассу
Происшествия,  Фото:«Бичура-инфо.24/7»
Они затопили проезжую часть

Накануне наледные воды от реки вышли на региональную автодорогу «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта» – на 95-ом километре. Они залили проезжую часть. Всё произошло недалеко от села Ара-Киреть, сообщает «Бичура-инфо.24/7».

Водителей призвали быть внимательнее и соблюдать скорость.

Специалисты приступили к работам по устранению последствий, которые продолжатся в среду, 17 января. На место направили грейдер. На затопленном участке установят знаки ограничения скорости, сделают отсыпку и отвод воды.
наледные воды дорога

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